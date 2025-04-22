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КЧР сократила число бесхозных гидротехнических сооружений до 28

Карачаево-Черкесия сократила количество бесхозных гидротехнических сооружений до 28, а также отремонтировала 43 берегоукрепительных объекта и построила 9 новых за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации главы ведомства в регионе восстановили берегоукрепительные сооружения общей протяженностью свыше 70 км. Работы по защите таких объектов ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение водных объектов и использование природных ресурсов».

«На конец 2023 года на территории Карачаево-Черкесии было 41 ГТС, которое являлось бесхозяйным. Проводятся работы по берегоукреплению, по оформлению бесхозяйных сооружений в собственность для того, чтобы в дальнейшем обеспечивать их безопасное использование»,— пояснила Диана Кочкарова.

Николай Аксенов

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