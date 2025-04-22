В Краснодаре установят 34 арт-объекта к 80-летию Победы

В Краснодаре стартовал монтаж праздничных украшений к 80-летию Великой Победы. До конца апреля в краевой столице планируют установить 34 тематических арт-объекта, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас на Главной городской площади со стороны ул. Красной устанавливают 30-метровую инсталляцию «Самолетики», а на шести опорах размещают праздничные консоли в виде Георгиевских лент с красными флагами.

На центральной площади 9 мая планируют поднять копию знамени Победы размером 1015 м. В ближайшее время установят объемную композицию «Родина-мать» и шесть инсталляций «Память Победы» с информацией о ключевых сражениях Великой Отечественной войны.

Арт-объекты «Звезда Победы» украсят территорию у Вечного огня, площадь перед зданием администрации Краснодарского края и Пушкинскую площадь. Парадные инсталляции также появятся перед памятником 13 тыс. краснодарцев-жертв фашистского террора в Чистяковской роще и в сквере Жукова.

По городу разместят 70 конструкций с флагами, а более чем на 7 тыс. опор электроосвещения установят флаги и символику Победы. Общественные здания и торговые центры украсят флагами России, Кубани, Краснодара и копиями Знамени Победы.

«На улицы города вышел общественный транспорт, украшенный одним из символов Победы — изображением скульптуры Родины-матери. На домах, где живут участники войны, вывешивают таблички»,— заявил глава Краснодара Евгений Наумов в интервью «Радио Маяк. Краснодар».

Всего в честь 80-летия Великой Победы в Краснодаре проведут более 200 мероприятий.

Анна Гречко