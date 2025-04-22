Путин высоко оценил посредничество Омана в переговорах Ирана и США

Президент России Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом в Кремле обсудил переговорный процесс Ирана и США по ядерной сделке. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, господин Путин высоко оценил усилия Омана, выступающего посредником в консультациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эта тема затрагивалась в том плане, что Оман проявляет очень существенные усилия для того, чтобы способствовать переговорному процессу. И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе. И, конечно, эти усилия Омана получили очень высокую оценку российской стороны и президента Путина лично»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что Россия поддерживает тесные контакты с иранскими коллегами и по возможности помогает им.

За последние две недели делегации США и Ирана провели два раунда переговоров в Омане и Италии. 23 апреля в Омане состоятся технические консультации сторон. Тегеран и Вашингтон обсуждают ядерную сделку, которая ограничит иранскую ядерную программу и заменит соглашение, из которого США вышли в 2018 году по решению Дональда Трампа.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран и США ушли на третий круг».

Лусине Баласян