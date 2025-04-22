В Новороссийске нашли мертвого дельфина на берегу Алексино
Дельфина обнаружили на берегу в районе Алексино в Новороссийске. Об этом сообщает «Блокнот-Новороссийск».
Фото: Telegram-канал ЧП Новороссийск
Жители района Алексино в Новороссийске 22 апреля обнаружили мертвого дельфина на диком пляже. Фотографии были опубликовали в соцсетях. Тело млекопитающего нашли за очистными сооружениями.
В марте 2025 года на берег Черного моря в Новороссийске выбросились 42 дельфина. Всего в Краснодарском крае за март погибли 104 дельфина, сообщили «Ъ-Новороссийск» в Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».