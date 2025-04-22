Верховный суд РФ не позволил облагать налогами субсидии за изъятый Украиной транспорт

Верховный суд РФ (ВС) поддержал транспортную компанию, которая спорила с налоговой инспекцией из-за доначисления платежей из-за полученной от властей субсидии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как следует из судебных решений, в феврале—апреле 2022 года Украина изъяла у российского ООО «Стар Транс» три автомобиля с грузом. Минтранс РФ в рамках госпрограммы решил поддержать бизнес и выплатил собственнику 34,2 млн руб., чтобы компенсировать потери. «Стар Транс» использовало упрощенную систему налогообложения (УНС), перечисляя в бюджет фиксированные 6% от дохода без учета расходов. При этом ст. 251 Налогового кодекса РФ напрямую не делает исключений для субсидий, предполагающих возмещение ущерба, в то время как применение режима УНС не позволяло учесть убытки в качестве внереализационных расходов. Случай заинтересовал ФНС, которая обязала компанию доплатить около 3,4 млн руб. налогов на субсидию, полученную от Минтранса.

ООО «Стар Транс» не согласилось с таким подходом ФНС и попросило Арбитражный суд Брянской области признать доначисление незаконным. На уровне арбитражных судов организация получила отказ, однако по ее жалобе дело дошло до экономколлегии ВС.

В своем решении высшая инстанция отметила, что компания должна уплачивать налоги только с дохода, а «субсидия на компенсацию убытков» его не образует. На этом основании экономколлегия признала притязания налоговиков незаконными.

Опрошенные «Ъ» юристы поддерживают выводы ВС. Налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова замечает, что эта субсидия «по своей природе носит целевой характер и должна компенсировать убытки, понесенные компанией в результате изъятия транспорта», а потому не подлежит налогообложению. Но «в течение долгого времени такой подход в отношении компенсационных выплат не поддерживался Минфином», подчеркивает она. Адвокат юргруппы «Яковлев и партнеры» Елена Мякишева указывает, что суды уже приходили к подобным выводам в отношении компенсаций за гибель сельскохозяйственных растений или животных. По ее прогнозам, после решения ВС инстанции будут «более внимательно рассматривать дела о налогообложении субсидий, проводя "тест на экономическую выгоду"».

Ян Назаренко