Прекращено дело о банкротстве челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве бывшего губернатора Бориса Дубровского. Решение принято на заседании 22 апреля, сообщает пресс-служба суда.

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Дело о несостоятельности прекращено после удовлетворения требований кредиторов на общую сумму 8,8 млн руб. Долг выплатил челябинский предприниматель Денис Кашигин в начале апреля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский был признан несостоятельным 25 июля 2023 года по заявлению АО «Производственное объединение “Монтажник”» из-за долга в размере 37,3 млн руб. В отношении экс-главы региона суд ввел процедуру реструктуризации долгов. В январе 2024 года — реализации имущества.

ПО «Монтажник» предъявил требование господину Дубровскому на основании решения суда, принятому в июле 2022 года, о признании незаконными платежей предприятия в пользу экс-губернатора на сумму более 37 млн руб. В рамках дела о банкротстве компании суд подтвердил аффилированность «Монтажника» и Бориса Дубровского. В декабре 2024 года Арбитражный суд Уральского округа по жалобе экс-главы региона уменьшил сумму взыскания до 9,7 млн руб. С учетом этого решения и погашения части задолженности ее размер составил 6,6 млн руб. Помимо «Монтажника», требования к Борису Дубровскому предъявили Кирилл Мухин на сумму 1 млн руб. и Межрайонная инспекция ФНС №32 по Челябинской области в размере 702,6 тыс. руб.

В марте этого года Арбитражный суд региона удовлетворил заявление бизнесмена Дениса Кашигина о погашении всех требований кредиторов бывшего главы региона Бориса Дубровского в рамках дела о его банкротстве.