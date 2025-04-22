Посадка яблонь и кустов на улице Ухтомского в Уфе обойдется в 799 тысяч рублей

Администрация Демского района Уфы заключила контракт на поставку и высадку крупномерных деревьев и кустарников в аллее на улице Ухтомского с индивидуальным предпринимателем Айгуль Абелхаеровой, сообщается на сайте госзакупок. Предприниматель предложила исполнить работы за 799 тыс. руб. при начальной цене закупки 1 млн руб. Из них 757 тыс. руб. выделит бюджет республики, 40 тыс. руб. — города.

До августа необходимо поставить и высадить 16 декоративных яблонь, 270 саженцев кизильника и 12 кустов гортензии.

Майя Иванова