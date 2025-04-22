Роспотребнадзор: песок и морская вода в Анапе не соответствуют нормативам

В образцах песка и морской воды в Анапе и Темрюкском районе выявили значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

Ситуацию на черноморском побережье обсудили на селекторном совещании по вопросам оперативной обстановки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в майские праздники. Для контроля качества питьевой воды, атмосферного воздуха, рыбы и морепродуктов в Анапе и Темрюкском районе отобрано свыше 22 тыс. проб, проведено около 62 тыс. исследований.

«В настоящее время в образцах песка и морской воды в этих регионах продолжают выявляться значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам. В связи с этим, в этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания»,— уточнили в Роспотребнадзоре. По итогам совещания принято решение усилить мониторинг в зонах рекреации.

Ранее в ведомстве уточнили, что пляжи Краснодарского края и вода в море за пределами Анапы и Темрюкского района пригодны для купания от Новороссийска до Сочи.

Алена Воробьева