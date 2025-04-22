Прокуратура Ставрополья приостановила незаконное отчуждение 20 тысяч га земель

Прокуратура Ставропольского края за последний год участвовала в 23 экономических спорах, предотвратив незаконное отчуждение более 20 тыс. га государственных и муниципальных сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

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Среди наиболее значимых дел — отказ крупному сельхозпредприятию в признании права бессрочного пользования на угодья в Благодарненском округе площадью более 19 млн кв. м.

«Прокурором в суде доказана незаконность притязаний коммерческой структуры на льготное возникновение права на землю, а также указано на необходимость получения такого права исключительно на конкурентной основе»,— подчеркивает пресс-служба.

Также не допущена противоправная передача крестьянскому фермерскому хозяйству аграрных территорий площадью более 85 тыс. кв. м в Грачевском округе. Представитель прокуратуры доказал, что КФХ не имеет права на получение участка в собственность без проведения торгов.

Надзорное ведомство заявило, что работа по пресечению фактов незаконного завладения государственной и муниципальной собственностью будет активно продолжена.

Николай Аксенов