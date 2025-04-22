СКР возбудил уголовное дело после избиения школьника в Новой Москве

В школе №2120 в ЖК «Первый Московский» в Новой Москве два восьмиклассника избили сверстника. В результате его увезли в реанимацию, ему диагностировали перелом нижней челюсти и сотрясение мозга. По факту происшествия Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ведомство сослалось на сообщения, согласно которым банда подростков держит школу в страхе, в то время как администрация не принимает никаких мер. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Позже ведомство рассказало о задержании подозреваемых, с ними проводятся следственные мероприятия. Также допрашиваются педагоги и другие свидетели произошедшего.

Департамент образования Москвы сообщил изданию MSK1 о создании специальной комиссии для внутренней проверки. Ведомство назвало произошедшее «жестоким актом насилия». «Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона»,— говорится в сообщении департамента образования Москвы.

Никита Черненко