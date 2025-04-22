Завод «Чистогорье» за счет нацпроекта вдвое увеличил производство воды

Участие в национальном проекте «Производительность труда» позволило уральскому производителю питьевой воды «Чистогорье» вдвое увеличить объем производства продукции. Об этом рассказал управляющий завода «Чистогорье» Тарас Михайлов во время визита заместителя министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светланы Тереховой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод «Чистогорье»

Фото: Демид Лобанов Завод «Чистогорье»

Фото: Демид Лобанов

«Нам предложили реальные инициативы, связанные с эргономикой, организацией рабочих мест и оптимизацией производственного процесса, которые мы применили на практике. Мы изменили свои ориентиры, направили усилия и инвестиции в нужное для производства русло, чтобы успешно сконфигурировать свою инфраструктуру»,— отметил господин Михайлов.

Завод «Чистогорье» основан в 1997 году. Располагается в Сысертском районе. Штат начитывает около 60 сотрудников. Завод выпускает продукцию под маркой «Демидовъ». Совокупная производительность — до 12 тыс. бутылок в час. В прошлом году на базе предприятия был создан исправительный центр рассчитанный на 70 осужденных.

«Чистогорье» стал участников нацпроекта «Производительность труда» в 2023 году. Среди задач нацпроекта — содействие предприятиям в создании собственных программ повышения производительности труда, обучение сотрудников предприятий-участников принципам бережливого производства. С 2025 года проект «Производительность труда» стал частью нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в системе мониторинга за оборотом товаров «Честный знак» зарегистрированы 89 производителей бутилированной воды и безалкогольных напитков из региона. Они производят свыше 765 млн литров продукции. «Благодаря тому, что они производятся у нас на местах, сокращаются затраты на логистику, а значит, уральцам доступна продукция по более низкой цене»,— отметила Светлана Терехова.

Демид Лобанов