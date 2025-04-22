«"Умные" решения не панацея, а инструмент»

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» ставит предприятиям задачу к 2030 году войти в топ-25 стран по роботизации промышленности. Их уровень роботизации сейчас оценивается в 164 робота на 10 тыс. человек, а к 2030 году составит 192 робота. В Нижегородской области этот показатель сегодня — 39 роботов на 10 тыс. специалистов. Всего на региональных предприятиях обработки используется 691 робот. О том, при каких условиях массовая роботизация может быть эффективной, рассказал управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— На нашем предприятии сейчас работают 583 промышленных робота, что соответствует плотности 290 роботов на 10 тыс. сотрудников. Решения об автоматизации процессов всегда основаны на нескольких факторах: экономическая целесообразность, когда требуется обеспечить высокую точность работ или изменить условия труда. Например, несколько лет назад наши инженеры разработали специальные беспилотные платформы, которые помогли оптимизировать логистику внутри сборочных цехов и восполнить нехватку персонала. Сегодня эти грузовые платформы работают на 41 маршруте, перевозят 550 видов деталей. Потом возникла идея — а почему бы не использовать их собственно на конвейере? Сделали специальную надстройку, и роботы-беспилотники заменили сборочный конвейер мостов для «Газелей Next». Это позволило обеспечить гибкость производственного процесса и повысить производительность. Кроме экономии сил и времени появился еще один важный эффект: люди почувствовали азарт — а что еще можно придумать, чтобы улучшить процесс?

Цифровизация производств — тоже об этом. В 2023 году мы выиграли грант Российского фонда развития информационных технологий и начали внедрять цифровой проект комплексного управления жизненным циклом продукта и технологическими процессами. Его суть в том, что специальные датчики, установленные на станках, в режиме онлайн снимают и загружают в систему всю информацию о них: сколько работают, сколько и по каким причинам простаивают, меняются ли показатели в зависимости от смены. Иными словами, IT-системы собирают аналитику, на основе которой люди принимают решения. В итоге эффективность загрузки оборудования выросла на 15%, общая экономия достигла 108 млн руб.

Так что при любой автоматизации человеческий фактор первичен. Важно создать условия для того, чтобы сотрудникам хотелось генерировать новые идеи, самим улучшать свою работу. Не полагаясь исключительно на «умные» системы, они не панацея. У нас масштабная модернизация производства началась по инициативе Олега Дерипаски больше 10 лет назад с освоением новых поколений автомобилей. К тому моменту на заводе уже внедрялась собственная производственная система. Мы меняли мышление и подход к работе не только сотрудников, но и поставщиков, и дилеров. Двигались от устранения дефектов в готовом продукте к их профилактике на всех этапах. Иными словами, превращали качество в процесс. А роботы, современные станки, новейшие средства измерения и контроля, цифровые решения стали просто одним из инструментов на пути к этой цели.

Записала Татьяна Салахетдинова