Более 30 жилых домов разрушены из-за землетрясения в Таджикистане

13 апреля в центральной части Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4–5. В результате в Раштском районе республики разрушены 34 жилых дома, сообщили в пресс-службе главы государства. Десять человек получили травмы.

Эпицентр толчков находился в 160 км от Душанбе и в 21 км от Раштского района. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5–6, в Душанбе — 3. «Частично повреждены (дома.— "Ъ") — 72, незначительно повреждены 89 домов»,— уточняется в сообщении пресс-службы (цитата по «РИА Новости»). Повреждены 6 домов культуры, 12 км дорог, 160 линий электропередачи и 400 м оросительных и питьевых каналов.

По данным правительственной комиссии, в результате землетрясения в 23 населенных пунктах пострадали 411 семей. В общей сложности происшествие затронуло более 1,9 тыс. человек. В безопасных зонах власти выделили земельные участки для строительства нового жилья. Для семей, оставшихся без дома, возводят четырехкомнатные помещения, для тех, чье жилье частично разрушено,— двухкомнатные.

О первом землетрясении на территории Таджикистана магнитудой 5,9 стало известно утром 13 апреля. Подземные толчки ощущались к юго-востоку от таджикского города Худжанд.