Несколько кирпичей упали с фасада ЖК «Neva-Neva» на Васильевском острове
Днем 22 апреля ряд кирпичей упал с фасада дома бизнес-класса «Neva-Neva» на 24-й линии Васильевского острова. Об этом «Ъ-СПб» сообщили очевидцы. На снимках видно, что пустота образовалась над окном одной из квартир, где ведется ремонт. Крошки кирпича разбили козырек входной группы.
Последствия обрушения кирпичной кладки в ЖК «Neva-Neva» на Васильевском острове
Фото: Ульяна Никанорова
По данным издания «Фонтанка», в управляющей компании «Кипроко» подтвердили инцидент. По словам коммунальщиков, с фасада упали всего несколько кирпичей. Они уточнили, что вызвали на место происшествия застройщика — компанию «Базис–СПБ».
В квартиру попасть на текущий момент невозможно, так как нет разрешения собственника. Фасадную кладку после инцидента проверит бригада промышленных альпинистов. О причинах обрушения пока ничего не известно. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что упавший с высоты фрагмент окна проломил череп 21-летней приезжей из Татарстана. Инцидент случился в жилом комплексе Skandi Klubb на Аптекарском проспекте.