Несколько кирпичей упали с фасада ЖК «Neva-Neva» на Васильевском острове

Днем 22 апреля ряд кирпичей упал с фасада дома бизнес-класса «Neva-Neva» на 24-й линии Васильевского острова. Об этом «Ъ-СПб» сообщили очевидцы. На снимках видно, что пустота образовалась над окном одной из квартир, где ведется ремонт. Крошки кирпича разбили козырек входной группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обрушения кирпичной кладки в ЖК «Neva-Neva» на Васильевском острове

Фото: Ульяна Никанорова Последствия обрушения кирпичной кладки в ЖК «Neva-Neva» на Васильевском острове

Фото: Ульяна Никанорова

По данным издания «Фонтанка», в управляющей компании «Кипроко» подтвердили инцидент. По словам коммунальщиков, с фасада упали всего несколько кирпичей. Они уточнили, что вызвали на место происшествия застройщика — компанию «Базис–СПБ».

В квартиру попасть на текущий момент невозможно, так как нет разрешения собственника. Фасадную кладку после инцидента проверит бригада промышленных альпинистов. О причинах обрушения пока ничего не известно. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что упавший с высоты фрагмент окна проломил череп 21-летней приезжей из Татарстана. Инцидент случился в жилом комплексе Skandi Klubb на Аптекарском проспекте.

Андрей Маркелов