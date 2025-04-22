США ввели пошлины в 3521% на импорт солнечной энергии из Юго-Восточной Азии

США ввели пошлины в размере 3521% на импорт солнечной энергии из стран Юго-Восточной Азии, сообщает Bloomberg. В 2024 году США импортировали из стран Юго-Восточной Азии солнечные батареи на сумму $12,9 млрд — примерно 77% от общего импорта солнечного оборудования США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Stewart / AP Фото: Mike Stewart / AP

Bloomberg пишет, что США в течение года проводили расследование в отношении компаний из Юго-Восточной Азии. В результате выяснилось, что производители солнечных батарей в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде пользовались субсидиями и экспортировали продукцию в США по цене ниже себестоимости.

Новые пошлины прибавятся к введенным Дональдом Трампом 2 апреля тарифам на весь импорт. В отношении Камбоджи пошлины составляют 49%, Вьетнама — 46%, Таиланда — 36%, Малайзии — 24%.

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Екатерина Отрашкевич