Жители Ростовской области в седьмой раз примут участие в акции «Диктант Победы»

В Ростовской области в седьмой раз состоится "Диктант Победы" – международная историческая акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Информация об этом опубликована на официальном сайте Министерства просвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Диктант будет организован как на специально оборудованных площадках, так и в режиме онлайн. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов. Жители Ростовской области смогут присоединиться к написанию диктанта 25 апреля.

По многолетней традиции донские студенты, школьники, депутаты, волонтеры, сотрудники образовательных и культурных организаций, члены национальных объединений и патриотических клубов активно участвуют в этой акции.

Валентина Любашенко