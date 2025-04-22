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Жители Ростовской области в седьмой раз примут участие в акции «Диктант Победы»

В Ростовской области в седьмой раз состоится "Диктант Победы" – международная историческая акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Информация об этом опубликована на официальном сайте Министерства просвещения.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Диктант будет организован как на специально оборудованных площадках, так и в режиме онлайн. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов. Жители Ростовской области смогут присоединиться к написанию диктанта 25 апреля.

По многолетней традиции донские студенты, школьники, депутаты, волонтеры, сотрудники образовательных и культурных организаций, члены национальных объединений и патриотических клубов активно участвуют в этой акции.

Валентина Любашенко

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