Число посетителей ярославских музеев выросло на 1,1 млн человек

В Ярославской области в 2024 году 3,4 млн человек посетили государственные и муниципальные музеи. Об этом сообщила министр культуры Ирина Ширшова на заседании комитета облдумы по образованию, культуре и туризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году ярославские государственные музеи посетили 2,3 млн человек, что показывает рост посещаемости в прошлом году на 1,1 млн.

Как отметила госпожа Ширшова, интерес у жителей и гостей региона, в частности, вызывали выставки Ярославского художественного музея из собрания Русского музея. Выставку картин Ивана Айвазовского в 2024 году посетили 50 тыс. человек, она стала самой посещаемой в истории музея. В декабре прошлого года открылась выставка работ Исаака Левитана, которого проработала до конца марта. За этот период ее посетили свыше 36 тыс. человек.

Алла Чижова