Максимальная поддержка грантов на форуме «Машук» составит 1,5 млн рублей

Всероссийский молодежный форум «Машук» открыл прием заявок на грантовый конкурс с максимальной поддержкой до 1,5 млн руб. Мероприятие пройдет в августе в Пятигорске и соберет свыше 2 тыс. участников со всей России, сообщает пресс-служба мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Победителей определят путем комплексной оценки каждого проекта. Конкурс включает 18 номинаций для инициатив, направленных на занятость молодежи, развитие малых территорий, экологическое просвещение, популяризацию спорта и здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и семейных ценностей.

Заявки для смены «Призвание» принимаются до 4 августа, для смены «Миссия» — до 11 августа. Организаторами выступают Росмолодежь и правительство Ставропольского края.

Николай Аксенов