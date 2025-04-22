В Самаре на Московском шоссе устранят самые глубокие участки колеи

Подрядчик приступит к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси на Московском шоссе в Самаре во вторник, 22 апреля. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автодорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«Работы будут вестись на участках с максимальной глубиной колеи и стартуют с пересечения дороги с улицей Баженова (Новая Самара)»,— говорится в сообщении.

Ремонтные работы будут проводиться с 21:00 до 6:00 (MSK+1). Чиновники призывают автомобилистов объезжать места проведения работ.

Георгий Портнов