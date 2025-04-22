Комбинат школьного питания Кавказского района признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое заявление ООО «Комбинат школьного питания Кавказского района» (КШП) о признании себя банкротом. Как следует из судебного решения, кредиторская задолженность предприятия превышает 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Открыть конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства на шесть месяцев, до 7 октября 2025 года. Утвердить конкурсным управляющим ООО “Комбинат школьного питания Кавказского района” Анну Литвинову»,— сказано в судебном акте.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Комбинат школьного питания Кавказского района» с 2010 по август 2024 года обеспечивало горячим питанием школы и гимназии Кавказского района Кубани (всего заключено более 200 контрактов). Предприятие создано в 1992 году и дважды реорганизовано. Учредитель — муниципальное образование Кавказский район в лице администрации. Уставный фонд 11,8 млн руб. Выручка КШП по итогам прошлого года составила 64 млн руб., чистый убыток — 13,3 млн руб.

Наталья Решетняк