Нижегородский техникум отрицает утилизацию писем участникам СВО
Директор Нижегородского строительного техникума Галина Шабаева сообщила, что ни администрация учреждения, ни сами студенты не могли выкинуть на помойку письма, предназначенные для участников боевых действий. Коробку с письмами студентов, выброшенную на помойку, 18 апреля нашли местные жители. Губернатор Глеб Никитин заявлял, что поступить так могли только «моральные уроды».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
18 апреля местный телеканал «Живем в Нижнем» сообщил, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода прохожие обнаружили на помойке коробку с письмами студентов к участникам боевых действий. Судя по открыткам, военнослужащих поздравляли с Новым годом. После сообщений СМИ ситуацию прокомментировал губернатор Глеб Никитин. В Telegram-канале он заявил, что поступить так могли только «моральные уроды». Реакцию администрации учреждения на произошедшее он назвал «невнятной».
«Такое подлое дело в нашем техникуме не мог сделать никто — ни администрация, ни директор, ни студенты. Мы и дальше будем участвовать в акции, писать письма, потому что поддерживаем специальную военную операцию и ждем ее окончания»,— говорит госпожа Шабаева в видеообращении, опубликованном в группе техникума «ВКонтакте». По словам директора, коробка была помещена в автобус с гуманитарной помощью военнослужащим и это зафиксировано на видео. Студенты, участвовавшие в организации акции, также утверждают, что, «со своей стороны, сделали все правильно».