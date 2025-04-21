Никитин: выкинуть на помойку письма участникам СВО могли только моральные уроды

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с выброшенными на помойку письмами студентов в адрес участников СВО. Произошедшее он назвал «вопиющем», а тех, кто выкинул письма — «моральными уродами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Тот, кто при доставке писем вместо отправления адресатам выбросил их, — бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Все остальные, в первую очередь, дети — пострадавшие»,— написал господин Никитин в Telegram-канале. Реакцию руководства колледжа он назвал «невнятной».

18 апреля местный телеканал «Живем в Нижнем» сообщил, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода прохожие обнаружили на помойке коробку с письмами к участникам боевых действий. Письма писали студенты Нижегородского строительного техникума. Судя по открыткам, военнослужащих поздравляли с Новым годом. «Там их штук 50, может 70... И все они оказались на помойке. Мне показалось, что это, ну, неправильно. И тем детям, которые это писали, мне кажется, тоже будет обидно. Они же старались как-то, вкладывали свою душу»,— говорит в эфире телеканала один из жителей города (его лицо скрыто).

Директор учебного учреждения Галина Шибаева в разговоре с изданием «Подъем» заявила, что в произошедшем разбирается региональное министерство образования. Она пообещала предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

Полина Мотызлевская