Суд обязал ЖКС Пушкинского района освободить незаконно занятые помещения

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску прокурора к ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района», обязав организацию освободить незаконно занимаемые ею помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили 22 апреля в объединенной пресс-службе городских судов, речь в иске шла о помещениях по адресам: город Пушкин, Конюшенная улица, д. 38/37, лит. А, пом. 5-Н, Госпитальная улица, д. 28а, лит. Б и Конюшенная улица, д. 16/13, лит. А, пом. 5-Н.

Из материалов дела следует, что по итогам прокурорской проверки было установлено, что вышеуказанные объекты нежилого фонда заняты и используются ООО «ЖКС № 2 Пушкинского района» в отсутствие правовых оснований, без согласия собственника, в отсутствие договорных отношений с комитетом имущественных отношений Петербурга.

Руководителю ЖКС было внесено представление с требованием устранить нарушения, однако этого сделано не было. В итоге суд обязал ответчика в 30-дневный срок освободить занимаемые помещения и взыскал с него госпошлину в размере 3 тыс. рублей. Представители жилкомсервиса на судебное заседание не увились.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура обязала ЕИРЦ Санкт-Петербурга пересчитать квартплату жителям Кировского района Петербурга.

Андрей Цедрик