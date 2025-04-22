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Путин выразил соболезнования родным и близким Церетели

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Зураба Церетели. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования»,— сказано в телеграмме президента.

Господин Путин назвал Зураба Церетели выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры и отметил его талант.

Чем запомнился скульптор Зураб Церетели

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Зураб Церетели умер сегодня, 22 апреля, ночью на 92-м году жизни. Он был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. В 1992 году скульптора назначили президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, а в 1996 году избрали послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Лауреат двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии РФ (1996).

Екатерина Отрашкевич

Фотогалерея

Каким был Зураб Церетели

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Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья» &lt;br/>Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья»
Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья»
Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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