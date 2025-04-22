Путин выразил соболезнования родным и близким Церетели

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Зураба Церетели. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования»,— сказано в телеграмме президента.

Господин Путин назвал Зураба Церетели выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры и отметил его талант.

Зураб Церетели умер сегодня, 22 апреля, ночью на 92-м году жизни. Он был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. В 1992 году скульптора назначили президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, а в 1996 году избрали послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Лауреат двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии РФ (1996).

Екатерина Отрашкевич