Путин встретился в Кремле с султаном Омана

В Георгиевском зале Кремля началась встреча президента России Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Господин Путин отметил развитие сотрудничества стран в сферах логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства.

«Утром у нас состоялась встреча с представителями российского бизнеса, и мы очень заинтересованы в развитии этих контактов. Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это энергетика, сельское хозяйство, торговля»,— заявил Хейсам бен Тарик Аль Саид. Он призвал представителей российского бизнеса открывать представительства в Омане.

Султан Омана подчеркнул, что стремится к тому, чтобы «крепкие и прочные отношения» между странами «носили привилегированный характер». «У нас очень хорошая предыстория, контакты развиваются. К вашему визиту подготовлен солидный пакет документов, который, безусловно, создаст дополнительные условия, хорошую нормативную базу для развития наших отношений по всем направлениям»,— отметил Владимир Путин.

Султан Омана прилетел в Москву 21 апреля с делегацией из нескольких десятков человек. На переговорах с Владимиром Путиным планируется обсудить основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

Лусине Баласян