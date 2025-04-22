Соревнования по самбу в Сочи объединили более 180 спортсменов

Турнир по самбо на призы Героя России Андрея Звягинцева, посвященный 80-летию Великой Победы, собрал в Сочи более 180 юных спортсменов из трех регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В соревнованиях участвовали юноши и девушки в возрасте 12-14 лет из спортивных школ Сочи, Туапсе и Абхазии. Мероприятие организовали министерство физической культуры и спорта Краснодарского края и департамент физической культуры и спорта администрации Сочи.

Соревнования были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти всех, кто способствовал этой победе. Начальник департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге предков, которые страдали и боролись во время войны.

Городской турнир проходит третий год подряд. Перед началом соревнований участники возложили цветы к мемориалу воинам-хостинцам в парке 50 лет Победы. Накануне турнира для ребят провели мастер-классы с известными спортсменами.

Мария Удовик