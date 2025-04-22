В Лазаревском районе Сочи в ближайшие годы запланировано строительство ряда крупных гостиничных проектов. В том числе создание многофункционального комплекса с аквапарком и отелем стоимостью 28 млрд руб. в поселке Головинка. Эксперт в области градостроительства и курортно-инвестиционного развития рекреационных территорий, девелопер Ольга Шебзухова считает, что при отсутствии комплексного подхода район может повторить судьбу центральной части города, где развитие курортной инфраструктуры привело к транспортному коллапсу и дефициту соцобъектов.

Ольга Шебзухова

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«Вопрос создания таких комплексов должен в первую очередь опираться на градостроительные нормы и подход. Мы уже видим, к чему приводит безответственное отношение к развитию территории — центр Сочи, Хоста, Адлер — все это наглядный пример. Пробки, нехватка социальной инфраструктуры, сложности и у жителей, и у туристов — это все результат неграмотного градостроительного планирования.

Вот почему я обращаю внимание на Лазаревский район. Это недооцененная, но очень перспективная часть города. В свое время мы провели серьезную градостроительную аналитику, и она легла в основу инвестиционной стратегии муниципалитета, частично даже вошла в генплан, но, к сожалению, с отклонениями от ключевых градостроительных принципов.

Лазаревский район протяженный — почти 60 км. Это линейный район, и тут невозможно обойтись без создания новых районных центров. Просто построить гостиницы недостаточно. Увеличение турпотока без учета жилой, административной, транспортной и социальной функций приведет к дефициту земельных участков и повторению ошибок, которые мы уже допустили в центре. Исправить это потом будет практически невозможно.

Комплексный подход — это не только туристическая инфраструктура. Это и жилье, и дороги, и объекты соцназначения, и туристические зоны, доступные круглый год. Мы говорим о благоустройстве, пешеходных связях. В таких районах, как Головинка, нужно учитывать модернизацию дорожно-транспортной сети. Все это должно быть предусмотрено сразу. В районе Головинки, например, нужно изначально закладывать пересадочные узлы: автомобильный, железнодорожный, речной. Я уверена, что и вертолетное сообщение со временем наладится — это тоже надо учитывать.

У нас есть земельный ресурс — порядка 24 га в прибрежной зоне бывшего совхоза "Победа", также участки, которые можно вовлечь из муниципальной собственности для комплексного подхода. Но если мы хотим, чтобы это был действительно инвестиционный проект, надо решать вопрос берегоукрепления, модернизации очистных сооружений, которые находятся прямо в центре поселка. Их либо модернизировать, либо переносить, но это нельзя оставлять за скобками.

И, конечно, нельзя забывать о жилье для сотрудников. Туристический поток, по нашим расчетам, составит порядка 8 тыс. человек. Значит, примерно столько же людей должно будет обслуживать эти объекты. А это не одинокие работники — это семьи, которым нужно жить и воспитывать детей. Если не учесть коэффициент семейности, мы получим ту же проблему, что и в центре: перегрузка, нехватка земли, отсутствие школы, поликлиники, дорог.

Если подойти к вопросу грамотно — с расчетом переноса филиалов администрации, созданием медицинских центров, уважением к территории и интересам людей,— у проекта есть шанс стать примером устойчивого развития».