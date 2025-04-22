Под Ульяновском провели мероприятие для осужденных в день рождения Владимира Ленина

Осужденным исправительной колонии №2 УФСИН России по Ульяновской области, расположенной в Новоульяновске, рассказали интересные факты из жизни Владимира Ленина. Мероприятие было приурочено к 155-летию советского политического и государственного деятеля. Об этом сообщили в УФСИН России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Педагоги вечерней (сменной) школы при колонии рассказали осужденным факты из биографии вождя мирового пролетариата, его роли в истории России и влиянии идей на мировое сообщество. Акцент был сделан на ульяновском периоде жизни Владимира Ленина, его детстве, учебе в гимназии. Также заключенным рассказали о знаковых местах Ульяновска, связанных с именем политического деятеля

Мероприятие проводилось с целью расширения кругозора осужденных и повышение их культурного уровня.

Евгений Чернов