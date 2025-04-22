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В Оренбуржье задержали подростков, пытавшихся скрыться от ДПС на питбайках

В Бугуруслане на ул. Революционной сотрудники ДПС заметили подростков, управляющих питбайками. Водители попытались скрыться после сигнала остановиться. Однако вскоре их задержали, сообщает Оренбургская Госавтоинспекция.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанными оказались несовершеннолетние местные жители. Водительского удостоверения у них не было, поэтому подростков отстранили от управления транспортными средствами.

Сотрудники полиции вызвали законных представителей несовершеннолетних и составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Материалы об административном нарушении переданы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для дальнейшего рассмотрения в рамках действующего законодательства.

С родителями проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений ПДД. Им также напомнили, что питбайк — это спортивный инвентарь, не предназначенный для передвижения по дорогам общего пользования. Управлять им можно только на специально оборудованных площадках.

Руфия Кутляева

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