В Оренбуржье задержали подростков, пытавшихся скрыться от ДПС на питбайках

В Бугуруслане на ул. Революционной сотрудники ДПС заметили подростков, управляющих питбайками. Водители попытались скрыться после сигнала остановиться. Однако вскоре их задержали, сообщает Оренбургская Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанными оказались несовершеннолетние местные жители. Водительского удостоверения у них не было, поэтому подростков отстранили от управления транспортными средствами.

Сотрудники полиции вызвали законных представителей несовершеннолетних и составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Материалы об административном нарушении переданы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для дальнейшего рассмотрения в рамках действующего законодательства.

С родителями проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений ПДД. Им также напомнили, что питбайк — это спортивный инвентарь, не предназначенный для передвижения по дорогам общего пользования. Управлять им можно только на специально оборудованных площадках.

Руфия Кутляева