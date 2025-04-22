На Кубани будут производить виноградную водку

Филиал АО «Очаково» — «Южная винная компания» — до конца 2025 года начнет выпуск водки из винограда на производственной площадке в Краснодарском крае. Как сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на маркетинг-менеджера предприятия Владимира Иванина, ежегодный объем выпуска продукции планируется на уровне свыше 38 тыс. дал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Также на предприятии готовятся к запуску производственной линии по выпуску коньяка и бренди. Данные категории станут дополнением к текущему ассортименту. Объемы производства этих позиций будут скорректированы позднее, по мере готовности дистиллятов, уточнил представитель компании.

В настоящее время винодельня осуществляет выпуск масла из виноградной косточки под брендом ЦОКУР. Основными каналами реализации остаются федеральные розничные сети и маркетплейсы.

Вячеслав Рыжков