В Оренбуржье суд рассмотрит дело о хищении 1 млн рублей из сейфа почтового отделения

В суд направлено уголовное дело в отношении начальницы одного из отделений почтовой связи в Новотроицке. Она обвиняется в совершении преступления ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе обвиняемая похитила из сейфа почтового отделения свыше 1 млн руб. Чтобы скрыть факт хищения, она не отобразила в учетной программе реальный остаток денег. Недостачу выявили после инвентаризации.

Руфия Кутляева