Шествие «Бессмертного полка» в Прикамье пройдет в очном режиме

В Пермском крае впервые с 2022 года шествие «Бессмертного полка» пройдет в очно режиме. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина. Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина.

«Сегодня на заседании оргкомитета «Победа» обсудили, как будет проходить любимое всеми событие. Впервые за долгое время мы вновь пройдем с портретами наших героев, вместе вспомним о подвиге наших родных и поделимся друг с другом историями дорогих дедушек и бабушек», — рассказал глава региона. Торжественное шествие пройдет как в Перми, так и в муниципалитетах края.

Примет участие в акции и общественный транспорт. По Каме будет курсировать теплоход Бессмертного полка, а в небо совершит полеты брендированный самолет ДОСААФ.

Акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая по всей стране – жители городов после парада проносят портреты и фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой отечественной войне.