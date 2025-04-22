Nomura совершает крупнейшую сделку со времен краха Lehman Brothers

Nomura объявила о заключении сделки с австралийским банком Macquarie на $1,8 млрд. Это будет крупнейшая покупка Nomura с 2008 года, когда она приобрела азиатские и европейские активы рухнувшего тогда Lehman Brothers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toru Hanai / File Photo / Reuters Фото: Toru Hanai / File Photo / Reuters

По условиям соглашения японская финансовая корпорация выкупит три подразделения Macquarie по управлению публичными активами в США и Европе. Покупка будет оплачена целиком наличными средствами. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2025 года.

По условиям сделки Nomura возьмет на себя управление публично торгуемыми активами, объем которых оценивается в $180 млрд. Японская компания также получит контроль над инвестиционными командами и операционными платформами, связанными с вышеуказанным бизнесом. Ожидается, что после завершения сделки общий объем активов под управлением Nomura вырастет с $590 млрд до $770 млрд.

Кирилл Сарханянц