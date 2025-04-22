Липчане могут выбрать общественные пространства для благоустройства

Жители Липецкой области старше 14 лет могут принять участие во всероссийском голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и выбрать для благоустройства одно из 36 общественных пространств в Липецке, Задонске, Лебедяни, Грязях, Усмани, Данкове, Ельце и Чаплыгине. Об этом сообщили в правительстве региона.

Голосование продлится до 12 июня. Свой голос за ту или иную территорию можно отдать на платформе 48.gorodsreda.ru или в мобильных пунктах, которые будут работать во всех муниципалитетах области. Общественные пространства, набравшие больше всего голосов, благоустроят в 2026 году.

«Когда преображаются наши скверы, парки, набережные — меняется жизнь вокруг. Благодаря нацпроекту мы не просто ремонтируем, а создаем места, где приятно гулять с детьми, встречаться с друзьями, отдыхать после работы. И главное — делаем это вместе с жителями, потому что именно они лучше всех знают, что нужно их району»,— уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За семь лет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в области обновили около 700 общественных пространств. В прошлом году в голосовании участвовали порядка 143 тыс. жителей региона.

Юрий Голубь