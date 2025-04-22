Количество иностранных туристов в Петербурге может вырасти на 10-15%

Поток иностранных туристов в Санкт-Петербург в 2025 году может превзойти уровень прошлого года на 10-15%. Такой прогноз дают в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Руководитель проектного офиса «Серебряное ожерелье России» ЦСР Майя Ломидзе напомнила, что Северная столица является приоритетным маршрутом для туристов из других стран. По результатам прошлого года Петербург посетили на 46% больше иностранных путешественников. Этому способствовали широкая география полетов, транспортная доступность и интерес туристов к самому городу.

Внимание иностранцев также приковано к Ленинградской области. Чаще всего туда приезжают граждане Китая. Однако их поток еще не вернулся к доковидным показателям.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы чаще всего бронировали отдых на майские в Москве и Ленобласти.

Татьяна Титаева