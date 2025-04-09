Руководить фракцией «Единой России» в Курской облдуме будет Николай Жеребилов

Сергей Бирюков сложил полномочия руководителя фракции «Единой России» («ЕР») в Курской облдуме. Соответствующее решение было принято на заседании партии 3 апреля. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Временно исполняющим обязанности руководителя фракции назначен первый заместитель председателя областной думы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Николай Жеребилов.

Николай Жеребилов родился 7 октября 1952 года в селе Любимовка Льговского района Курской области. В 1978 году он окончил Курский сельскохозяйственный институт (ныне — Курский государственный аграрный университет), после чего начал свою карьеру в сфере образования и науки, пройдя путь от слесаря-сантехника до заведующего кафедрой разведения и генетики сельскохозяйственных животных в родном вузе. Является депутатом Курской облдумы уже четвертого созыва подряд — с 2006 года. В VI созыве (2016–2021) был спикером регпарламента, в VII перешел на пост первого зампреда, уступив руководящую должность Юрию Амереву.