«Украшения будто созданы при свете свечи с использованием одной горелки»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова продолжает делиться брендами, украшения и другие изделия которых активно использовались в сериале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lotus Arts de Vivre Фото: Lotus Arts de Vivre

О тайском бренде Jim Thompson, который многим стал известен благодаря сериалу «Белый лотос», я уже рассказала. Сегодня поговорим о других брендах из Таиланда, которые можно было видеть в третьем сезоне нашумевшего сериала. Еще один местный бренд, представленный в «Белом лотосе», — это Lotus Arts de Vivre. Основанный в 1982 году LAdV известен своим широким спектром товаров: картинами, мебелью, интерьерными объектами, а также бижутерией и аксессуарами. Причем представляет галерея далеко не только местных, например, тут продают сумки с маркетри от бразильянки Сильвии Фурманович, ее украшения, хотя и в каком-то очень малом количестве, тоже есть. Щеголяет в предметах LAdV Шритал, роль которой исполнила Лек Патравади.

Еще один бренд, украшения которого можно видеть в «Белом Лотосе» — Pacharee. Тайский ювелирный бренд основан Софией Пачарии, выросшей в семье, занимающейся торговлей камнями. В третьем сезоне сериала украшения Pacharee носили сразу несколько героинь, а София теперь активно отрабатывает этот маркетинговый повод в своих социальных сетях. Сами изделия похожи очень и очень на многое: мелкий жемчуг, цепи с крупными звеньями, все будто создано при свете свечи с использованием одной горелки, а не каких-либо современных технологий. Но курортное настроение в них определенно есть, и привезти такой сувенир из Таиланда может оказаться неплохой идеей. И для героинь, и для тех, кто сериал посмотрел.

Анна Минакова