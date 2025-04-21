«Джим Томпсон был известен по всему миру как король шелка Таиланда»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, вещи каких марок можно увидеть в нашумевшем сериале «Белый лотос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jimthompson.com Фото: Jimthompson.com

Многие только что закончили смотреть и обсуждать третий сезон «Белого лотоса». А кто-то еще смотрит или планирует начать. Так что давайте поговорим о тайских брендах, вещи которых можно увидеть в сериале. Первое имя — это Jim Thompson — крупный бренд, основанный американцем Джимом Томпсоном. Это имя овеяно легендами, даже как он умер, так и неизвестно, он просто исчез в джунглях Малайзии. Тело Томпсона так и не нашли, а искали его 400 человек. Его исчезновению было дано множество объяснений, включая версии о том, что его похитили коммунисты, убили во время выполнения задания ЦРУ или он был съеден тигром. Но никто не мог объяснить, почему он ушел из коттеджа, не взяв с собой даже сигареты или таблетки, которые принимал постоянно.

В 1950-е и 1960-е годы Джим был известен по всему миру как король шелка Таиланда. В Таиланде он оказался после Второй Мировой и был очарован уникальным характером страны и Бангкоком в частности. А еще увидел возможности для бизнеса. Его увлекла тайская шелковая ткань — местная традиция, которую он помог возродить, создав спрос на нее по всему миру. В 1951 году он основал Thai Silk Company, его вещи носили знаменитости и светские львицы по всему миру, они даже использовались в фильме 1956 года «Король и я». Так что «Белый лотос» — не вершина в кино для вещей Jim Thompson.

В «Лотосе» герои щеголяли в одежде и аксессуарах бренда, а в интерьерах отеля были использованы подушки, шелковые салфетки и другие аксессуары для дома, была даже создана специальная капсула с принтом с обезьянами, пояс из нее можно видеть на одной из героинь, сотруднице отеля, а сама капсула успешно продается в бутиках до сих пор. Но лично я бы шла в Jim Thompson на за ней, а за платьями и туниками из шелка, пригодного к стирке, шелковыми чехлами на подушки и, конечно, шелковыми платками — по классификации Hermes — от миниатюрных twilly до огромных шалей.

Анна Минакова