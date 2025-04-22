В Кузбассе найдены подростки, станцевавшие на мемориале погибшим шахтерам

В Междуреченске (Кузбасс) правоохранители установили личности подростков, которые устроили танцы на мемориале шахтерской славы. Памятник был установлен в 1992 году на месте, где в результате взрыва под землей погибли 25 человек.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, к осквернению мемориала причастны пятеро школьников в возрасте от 14 до 16 лет. Они сняли на видео, как танцуют около стен памятника. «Одного из очевидцев возмутило поведение подростков. Он сделал им замечание, а видео произошедшего опубликовал в социальной сети»,— говорится в сообщении ведомства.

Несовершеннолетние пояснили, «что не подумали о моральной составляющей и возможных последствиях своего поведения». Проверка по факту произошедшего продолжается, решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет. Сообщается, что ранее школьники на профучете не состояли.

Александра Стрелкова