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В Пятигорске водитель легкового Volkswagen скончался за рулем

В Пятигорске 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat скончался за рулем во время движения. ЧП произошло по улице Пащенко, машина съехала с дороги и врезалась в кустарник, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Медики не смогли оказать неотложную помощь, так как водитель умер до прибытия кареты. Известно, что погибший имел более 25 лет водительского стажа и проживал в Железноводске.

По факту происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.

Николай Аксенов

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