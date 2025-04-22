В Пятигорске водитель легкового Volkswagen скончался за рулем

В Пятигорске 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat скончался за рулем во время движения. ЧП произошло по улице Пащенко, машина съехала с дороги и врезалась в кустарник, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Медики не смогли оказать неотложную помощь, так как водитель умер до прибытия кареты. Известно, что погибший имел более 25 лет водительского стажа и проживал в Железноводске.

По факту происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.

Николай Аксенов