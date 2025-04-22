«Самый громкий коррупционный скандал в истории футбола оказался пшиком»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, чем закончилось громкое разбирательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экс-глава FIFA Йозеф Блаттер Фото: Stefan Wermuth / Reuters Экс-глава UEFA Мишель Платини Фото: Stefan Wermuth / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Экс-глава FIFA Йозеф Блаттер Фото: Stefan Wermuth / Reuters Экс-глава UEFA Мишель Платини Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Коррупционных скандалов в футболе было немало. Тут дела со ставками, договорными матчами, отстранения, дисквалификации, но переплюнуть историю с обвинениями самых влиятельных чиновников FIFA и UEFA нулевых — Блаттера и Платини — невозможно. Это образец цинизма и беззакония. Йозеф Блаттер стоял во главе FIFA, и уж простите, сидел на серьезных финансовых потоках. Как говорили, в связке с ним работал Мишель Платини, возглавляющий UEFA. Тут тоже все было масштабно: постоянно набирающая обороты Лига чемпионов и другие еврокубки, плюс чемпионаты континента. Общий доход организации по итогам сезона 2014-2015, например, превысил €2 млрд.

Блаттер и Платини были небезупречны, под них постоянно копали, но найти нарушения, за которые их можно было бы привлечь к ответственности, так и не смогли. Поэтому решили действовать через прессу. Сперва зарядили британские СМИ, которые начали залпом публиковать статьи о коррупционной составляющей в работе чиновников. Затем футбольная ассоциация Ирландии заявила о взятке в €5 млн, которую якобы получила от руководства FIFA в 2009-м. Почему честные ирландцы молчали до конца 2014-го, у них никто почему-то не спросил, да и доказательств не потребовал.

Затем были обвинение из Тринидада и Тобаго, арест чиновников FIFA, которые вроде как входили в криминальный синдикат, заработавший на взятках $150 млн. А лично Платини и Блатера обвинили в мошенничестве, незаконном присвоении средств, преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. Особенно акцентировали внимание на выплате 2 млн франков: эту сумму швейцарская прокуратура включала во все обвинительные документы. Естественно, Блаттер и Платини лишились своих постов и были отстранены от футбола на солидные сроки. Но время шло, а доказательств их вины как не было, так и нет. Более того, в 2025-м был вынесен окончательный вердикт — Блаттер и Платини невиновны.

Получается, самый громкий коррупционный скандал в истории футбола оказался пшиком. Казалось бы, это тоже должно стать поводом для сенсации, но нет. Сейчас другие тренды, и судьба тех, кто потерял возможность оседлать финансовые футбольные потоки, уже никому не интересна.

Владимир Осипов