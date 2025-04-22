В марте объем льготной ипотеки на Ставрополье сократился на 47%

В Ставропольском крае в марте выдано 478 льготных ипотечных займов, что на 49,7% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, когда было оформлено 950 кредитов. Об сообщает РБК Кавказ на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Финансовый объем предоставленных льготных ипотек в марте текущего года уменьшился на 46,7% и составил 2,3 млрд руб. против 4,2 млрд руб. годом ранее. При этом средняя сумма льготного займа в 2025 году достигла 4,7 млн руб., что на 5,9% превышает прошлогодний показатель в 4,5 млн руб. Средняя продолжительность кредитования увеличилась на 5% до 330 месяцев.

В феврале 2025 года в регионе было выдано 571 ипотечных кредитов на общую сумму 2,1 млрд руб. Это на 49% больше январского количества (382 кредита) и на 62% превышает январский объем (1,3 млрд руб.). Средний размер ипотечного кредита в феврале вырос на 9% по сравнению с январем и составил 3,7 млн руб., а средний срок достиг 279 месяцев.

Николай Аксенов