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Экс-сотрудницу УФССП в Ижевске признали виновной в передаче данных коллектору

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор 47–летней бывшей сотруднице УФССП России по Удмуртии, признанной виновной в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что старший лейтенант, занимавшая должность инспектора отдела организации исполнительного розыска и реализации имущества должников, вступила в неформальные отношения с коллектором и предоставляла ему служебную информацию для установления местонахождения транспортных средств, которые в последующем изымались представителем банка.

Суд приговорил обвиняемую к трем годам лишения свободы условно, с запретом занимать должности на государственной службе на два года.

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