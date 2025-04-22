В Красноярске задержан замначальника отдела угрозыска за взятки

В Красноярске силовики задержали замначальника отдела уголовного розыска полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает краевое СУ СКР. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Леониде Луновском.

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По версии следствия, с августа 2018-го до мая 2021 года фигурант дела получил от руководителя кредитного потребительского кооператива взятку в 200 тыс. руб. За это правоохранитель предоставил ему на постоянной основе информацию из ведомственной базы данных, считают следователи.

В настоящее время полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале апреля этого года был задержан начальник отдела уголовного розыска красноярской полиции Владимир Степанов. По версии следствия, с февраля 2021-го по сентябрь 2022 года правоохранитель получил от предпринимателя 275 тыс. руб. за предоставление ему информации из базы данных.

Александра Стрелкова