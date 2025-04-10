В Красноярске задержан начальник уголовного розыска за взятки

В Красноярске задержан начальник отдела уголовного розыска отдела полиции. Его подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», фигурантом дела является Владимир Степанов.

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По версии следствия, с февраля 2021-го по сентябрь 2022 года правоохранитель получил от предпринимателя 275 тыс. руб. за предоставление ему информации из базы данных.

Решением суда полицейскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также идет расследование в отношении взяткодателя.

Александра Стрелкова