Типовое разнообразие

В регионах Черноземья сохраняется проблема неравномерного распределения школ, поликлиник, детских садов и т.д. Для ее решения принят документ планирования — Стратегия пространственного развития страны, которая предполагает создание новых объектов инфраструктуры на основе их приоритизации с учетом оценки социально-экономических эффектов. В феврале на форуме «Казаныш-2025» министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков рассказал о том, как этот подход применяется в крупнейшем регионе Черноземья.

Чем объемнее будет каталог типовых проектов, тем меньше будут похожи друг на друга социальные объекты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

От периферии к центру

Сегодня на законодательном уровне предприняты шаги для устранения инфраструктурных перекосов. Так, в Градостроительном кодексе появилась норма, предполагающая обязательное строительство объектов инфраструктуры в рамках проектов комплексного развития территорий.

Кроме того, в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030-го с прогнозом до 2036 года, которая была принята в конце декабря, одним из принципов пространственного развития провозглашаются планирование и строительство новых объектов инфраструктуры на основе их приоритизации с учетом оценки социально-экономических эффектов.

Воронежская область — крупнейшая по территории и населению в Черноземье, и ее градостроительный опыт можно считать показательным для соседних регионов. Недавно на февральском архитектурном форуме в Казани профильный областной министр Андрей Еренков высказался о том, каким образом упомянутые в стратегических документах принципы помогут выстроить инфраструктурный каркас региона.

Как отметил господин Еренков, активнее всего развивается центр области — миллионный Воронеж, крупный индустриальный, торговый и финансовый центр, а также его агломерация, распространившаяся на ближайшие муниципальные районы.

При этом городские округа и поселения за пределами агломерации исторически ориентированы на развитие агропромышленного сектора, который сохраняет ключевое значение для экономики региона.

«Именно поэтому главным направлением пространственного развития определено сбалансированное развитие как агломерации, так и муниципалитетов на основе рационального размещения объектов всех сфер экономики и жизнедеятельности»,— пояснил министр.

География против арифметики

Главной целью градостроительной политики государства в последние годы было преодоление зревшего десятилетиями жилищного кризиса и улучшение условий проживания граждан. Был сделан акцент на массовом строительстве жилья экономкласса, которое бы отвечало как запросам населения, так и его покупательной способности.

Решение этой задачи сделало неизбежным разрыв между объемами нового жилья и развитием необходимой для его обслуживания инфраструктуры. По оценке Андрея Еренкова, этот разрыв увеличивался постепенно и сегодня, когда бюджетные возможности ограничены политическими факторами, стал одной из ключевых проблем городского и регионального развития.

Однако проблема не ограничивается нехваткой инфраструктуры. Ключевым аспектом остается ее неравномерное распределение. В Воронеже на протяжении последних лет численность населения остается относительно стабильной. Чисто арифметически горожанам должно хватать существующих школ, детских садов и поликлиник. Однако новые комплексы плотной высотной застройки концентрируют жителей в ограниченном пространстве, идет процесс территориального перераспределения населения. В итоге социальная инфраструктура оказывается вне радиуса доступа тех, кто поселился в таком новом ЖК.

Одновременно происходит отток жителей из районов области, с аграрной периферии в центр. При этом в самих районах появляются новые точки роста, вокруг которых концентрируется население. В связи с этим созданная когда-то система социальных объектов, которые сами по себе вполне могли бы продолжать выполнять свои функции, становится неэффективной.

Стандартный конструктив, индивидуальный фасад

«В течение последнего года мы решали, как на уровне регионального законодательства обеспечить наиболее рациональное размещение объектов, регламентировать комплексный подход к пространственному развитию территории и уход от заявительного принципа планирования расходов»,— рассказал глава областного архитектурного ведомства.

Эта работа завершилась утверждением пакета нормативных правовых актов, который устанавливает регламент формирования приоритизированного перечня планируемых объектов социальной инфраструктуры и методику оценки значимости этих объектов для последующего выделения бюджетного финансирования.

Механизм заключается в том, что для каждого объекта, претендующего на включение в приоритизированный перечень, формируется анкета-обоснование, содержащая анализ проблемы и фактического уровня предоставления социальной услуги на территории, возможных последствий дальнейшего обострения ситуации в связи с нерешением проблемы и роли планируемого объекта в ее решении, земельных и градостроительных вопросов, обеспеченности планируемого социального объекта инженерной и транспортной инфраструктурой, финансовых затрат и многих других аспектов. Затем устанавливается степень соответствия объекта инфраструктуры критериям эффективности в соответствии с разработанной оценочной шкалой.

Таким образом определяется порядок действий, критерии, методика оценки значимости объектов при планировании и использовании бюджетных инвестиций, и тем самым меняется алгоритм формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы. Сформированный приоритизированный перечень будет утверждаться губернатором.

«Помимо количества объектов социальной сферы, важное значение имеют их качественные характеристики,— полагает Андрей Еренков.— С целью исключения рисков, связанных с индивидуальным проектированием соцобъектов, а также для экономии вложений на региональном уровне принято решение о применении типовых проектов, если градостроительная ситуация это позволяет».

Типовые проекты уже разработаны и оптимизированы, некоторые из них вошли в реестр Минстроя России. По ним уже построены и протестированы в эксплуатации объекты.

Развитие института типового проектирования становится актуальной задачей и не ведет к однообразию. Ведь чем объемнее будет каталог типовых проектов, тем меньше будут похожи друг на друга социальные объекты.

По мнению руководителя архитектурного бюро PASP, старшего преподавателя Воронежского государственного технического университета Андрея Тютерева, в повторении удачных, эффективных проектов нет ничего плохого.

«Идея федерального министерства строительства заключается в том, чтобы использовать лучшие практики повторно,— отмечает он.— Но есть и минусы: проект разрабатывается под конкретный земельный участок и простое дублирование может привести к некоторым сложностям. Поэтому желательно изначально разрабатывать проекты для многократного применения».

При этом, по мнению эксперта, речь не идет о том, чтобы застроить всю страну одинаковыми школами, больницами и детсадами — необходимо создать гибкую библиотеку проектов, которая позволит выбирать наиболее подходящие под заданные условия варианты.

«Например, фасадные и интерьерные решения — это не больше 2–3% общей сметы,— говорит господин Тютерев.— Так что вполне возможно создать авторский фасад или интерьер с применением уникальных цветовых решений, материалов и т.д. Нужны “кубики лего”, из которых можно эффективно собирать качественные и адаптированные проекты. На мой взгляд, объекты повторного применения можно использовать в 70% случаев. При этом для 30% ситуаций нужны индивидуальные, имиджевые решения».

Юрий Голубь