Пятерым членам экстремистского движения «Черная армия» вынесли приговоры

Хамовнический районный суд Москвы осудил пятерых участников организации «Кара шериг» («Черная армия») из Тувы. Каждого из них признали виновным по статьям экстремистской направленности. Одному фигуранту также вынесли приговор по статье об обороте наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Перед судом предстали:

Саян Чикчита — приговорен к 13 годам колонии строгого режима за покушение на оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и участие в запрещенной организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ);

Субудай Монгуш — получил 12 лет строгого режима за участие и вербовку людей в экстремистскую организацию (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ) и финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ);

Начын Монгуш — приговорен к 10 годам за участие и финансирование «Черной армии»;

Мерген Карбы — его отправят в колонию на 10 лет как участника и вербовщика в организацию;

Сергей Кунгаа — получил 5 лет и 10 месяцев лишения свободы за участие в «Кара шериг».

«Черная армия» являлась одной из ячеек движения АУЕ (организация признана экстремистской в России и запрещена). Как сообщало следствие, участники движения пытались навести свои порядки среди жителей республики и внушить им ненависть к правоохранителям. Кроме того, «Кара шериг» организовывала передачу наркотиков в колонии для главарей и других участников АУЕ (организация признана экстремистской в России и запрещена).

О задержании 52 участников «Черной армии» Следственный комитет России сообщил в феврале 2024 года. В июне того же года «Ъ» писал, что рассматривать дело будут в московском суде. Первый приговор Головинский райсуд Москвы вынес в октябре.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Черную армию" отправили в колонию».

Никита Черненко