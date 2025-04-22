Выручка резидентов «Жигулевской долины» в 2024 году составила 18 млрд рублей

Выручка резидентов технопарка «Жигулевская долина» в 2024 году превысила 18 млрд руб., что на 3 млрд руб. больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Резидентами «Жигулевской долины» являются более 300 стартапов и технологических компаний, которые создали более 2 200 рабочих мест. Сумма налоговых отчислений компаний в прошлом году составила 3,2 млрд руб., что на 1,2 млрд руб. больше, чем в 2023 году.

Как отметили в правительстве региона, технопарк в скором времени пополнится 17 резидентами, представляющими разные отрасли: от солнечной энергетики и беспилотных авиационных систем до разработки программного обеспечения в сфере контроля промышленной безопасности трубопроводов и образования.

В прошлом месяце стало известно, что «Жигулевская долина» заняла второе место в рейтинге региональных операторов фонда «Сколково». Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.