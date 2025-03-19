Технопарк «Жигулевская долина» на втором месте рейтинга лучших регоператоров фонда «Сколково»

Технопарк «Жигулевская долина» занял второе место в рейтинге региональных операторов фонда «Сколково» по итогам 2024 года. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Награду вручили сегодня, 19 марта, на конференции «Сколково регионы. Пространство технологических лидеров» в Москве. В фонде «Сколково» отметили, что «Жигулёвская долина» проводит активную деятельность по привлечению инвестиций для резидентов — участников проекта Сколково и участвует в мероприятиях фонда, направленных на развитие технологического предпринимательства.

Через регоператора статус участника «Сколково» получили 80 компаний, 63 из них — из Самарской области. Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.

Руфия Кутляева