Технопарк «Жигулевская долина» на втором месте рейтинга лучших регоператоров фонда «Сколково»
Технопарк «Жигулевская долина» занял второе место в рейтинге региональных операторов фонда «Сколково» по итогам 2024 года. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Награду вручили сегодня, 19 марта, на конференции «Сколково регионы. Пространство технологических лидеров» в Москве. В фонде «Сколково» отметили, что «Жигулёвская долина» проводит активную деятельность по привлечению инвестиций для резидентов — участников проекта Сколково и участвует в мероприятиях фонда, направленных на развитие технологического предпринимательства.
Через регоператора статус участника «Сколково» получили 80 компаний, 63 из них — из Самарской области. Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.