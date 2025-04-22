Глава СКР запросил доклад о нарушении жилищных прав волгоградских сирот

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов доложит по уголовному делу о нарушении жилищных прав сирот в Волгоградской области. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрий Буравцов также представит доклад об установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов. Соответствующее поручение, исполнение которого находится на контроле центрального аппарата ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее жительница Волгоградской области в обращении к господину Бастрыкину рассказала, что в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей. Она не согласилась с ходом выяснения обстоятельств непредоставления ей и прочим сиротам положенного по закону жилья.

Со слов заявительницы, с 2016 года она состоит на учете лиц, которым должны предоставить жилое помещение в Чернышковском районе. С минувшего года она просит перевести ее в очередь на получение жилья в Волгограде. И хотя женщина оформила регистрацию в областном центре в феврале этого года, уполномоченные органы отказывают ей в переводе.

Глава СКР ранее ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело, в рамках которого заявительница признана потерпевшей.

Павел Фролов